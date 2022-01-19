شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد لملك البحرين ثوابت السياسة المصرية تجاه أمن الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم، اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

وأكد الرئيس السيسى، خلال الاتصال، اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير، مؤكداً استمرار دفع وتعزيز آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في منطقتنا العربية، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية التي تعتبر أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.