شكرا لقرائتكم خبر عن مميزات سداد قيمة الخدمات للسائقين إلكترونيا عبر بوابة مرور مصر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسدد المبالغ المالية مقابل تقديم خدمات فى (بوابة مرور مصر) التابعة لوزارة الداخلية، حيث يتم سداد المبالغ المالية المستحقة عن تلك الخدمات عبر بوابة مرور مصر باستخدام كافة أنواع الكروت الصادرة عن البنوك المصرية سواء (ائتمانية - مسبوقة الدفع - كروت الخصم المباشر).





ويتيح الدفع الإلكترونى العديد من المميزات، هى: