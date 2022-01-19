شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على اعتبار مدينة "سلام" داخل الحدود الإدارية لبورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل الحد الإداري بين محافظتى بورسعيد، وشمال سيناء، لتصبح مدينة "سلام" بكاملها داخل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد كمجتمع عمراني جديد.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الخاص بتحفيز التجارة والاستثمار فى مصر "تايب".

ويهدف التعديل الخامس إلى إضافة مبلغ 28 مليونا و325 ألفا و185 دولارا أمريكيا لمبلغ منحة المساعدة ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 155 مليونا و887 ألفا و626 دولارا أمريكيا؛ وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ أنشطة مشروع تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر "تايب"، والمُتمثلة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا دعم التعليم الفني المهني، والتدريب، وتنمية القوى العاملة.