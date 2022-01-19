شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة: تنفيذ قرارات الرئيس بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم التي احتضنتها مدينة شرم الشيخ الشهر الجاري، خاصة بما شهده من حضور رسمي مميز من جانب المسئولين، ومشاركة فاعلة من أطياف الشباب من بلدان العالم أجمع.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة بصدد العمل على ترجمة التكليفات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ختام فعاليات المنتدى، من خلال تحويلها إلى خطط تنفيذية تعمل عليها الوزارات ومختلف الجهات المعنية، وفي مقدمة ذلك التكليف الخاص بإعلان العام 2022 عاماً للمجتمع المدني، مع الأخذ في الاعتبار التنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة لإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، بالإضافة إلى تفعيل المبادرة الخاصة بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة، بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المسؤولة مع التوسع في إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية في هذه المبادرة.

كما أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على التنظيم الرائع لمنتدى شباب العالم، الأمر الذي ساهم في ظهور النسخة الرابعة بالصورة التي تعكس دور وقدرات الشباب المصري على التخطيط والتنظيم لأكبر وأضخم الفعاليات، فى ظل ما تشهده من مشاركة وحضور مكثف من مصر وخارجها، مؤكداً في هذا الصدد على ضرورة الإهتمام بالفعاليات الدولية المقبلة، وعلى رأسها مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مصر هذا العام، مشدداً على ضرورة بدء التجهيزات من الآن، وخاصة فما يرتبط باللوجستيات.

كما أشار رئيس الوزراء إلى اللقاء الذي جمعه مع ألوك شارما، رئيس الدورة الـ 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والذي شهد التهنئة على نجاح مؤتمر "COP 26" وما أسفر عنه من نتائج إيجابية، مع بحث سبل التعاون في إطار استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف "COP27".

وأضاف مدبولي أن لقائه بـ "شارما" تضمن التأكيد على أهمية العلاقات المصرية البريطانية والتعاون المستمر في كافة المجالات، وفي مقدمتها مواجهة تغير المناخ، والإشارة إلى ما تمثله الدورة المقبلة للمؤتمر من فرصة كبيرة للدول الأفريقية لعرض مطالبها من أجل تعزيز قدرتها على وضع مستهدفات واضحة، للوفاء بالتزاماتها الوطنية للحد من الانبعاثات الضارة، إلى جانب التأكيد على أهمية توفير المساهمات المالية لهذه الدول من أجل ضمان قدرتها على المساهمة بفاعلية في الحد من الانبعاثات الضارة، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى التوجيهات الرئاسية الصادرة بالأمس، مشيداً بما تضمنته من قرارات مهمة تعكس تطلع القيادة السياسية بعين الإهتمام إلى المواطن المصري، والسعي الدائم لتحسين ظروف معيشته.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

التعليم: لا أولوية لأحد فى تعيين 30 ألف معلم.. والأفضلية لمن تتوافر بهم الشروط

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لن يتم تخصيص نسبة من مسابقة الـ" 30 ألف معلم المقرر الإعلان عن فتح باب التقديم لها خلال الفترة المقبلة، لأحد سبق وتم التعاقد معه بشكل مؤقت، قائلة: الأولوية لمن تتوافر لديهم الشروط والضوابط الخاصة بالمسابقة، مشيرة إلى أنها مسابقة عامة للجميع أن يتقدم طالما توافرت فيهم الشروط والتخصصات التى تحتاجها الوزارة لسد العجز.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".

ووجه الرئيس بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه.

الأرصاد: اضطراب بالملاحة البحرية بالبحر المتوسط وارتفاع الأمواج لـ 5 أمتار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد اليوم الأربعاء لنشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح بين 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 5 متر ، مشيرة إلى أن هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة ،وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة

ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، مائل للبرودة على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى .

الصحة تعلن ارتفاع نسب الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل

كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسبة التعافي من كورونا في مستشفيات العزل بالجمهورية 83.4 % وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة التى ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

التمريض: 5 آلاف طالب بالامتياز يستفيدون من قرار الرئيس برفع المكافآت

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بضم تخصصات التمريض إلى قرار رفع مكافأة أطباء الامتياز، سيستفيد منه أعداد تتراوح بين 3500 إلى 5 آلاف طالب بالتمريض تشمل كل الحاصلين على بكالوريوس التمريض والمعاهد الفنية ومساواتهم بمكافأة الامتياز للأطباء، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيقه بدءا من يوليو المقبل على دفعة الامتياز الحالية.

وأوضحت كوثر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن القرار سيؤدى إلى ارتفاع قيمة مكافأة الامتياز التى تُصرف للطلاب خلال فترة التدريب إلى 2000 جنيه، مشيرة إلى أنها كانت قد ناقشت مع وزير المالية حافز الـ13% من الأجر الأساسى بحد أدنى 100 جنيه، وذلك للمخاطبين بقوانين خاصة مثل قانون 14 الخاص بتنظيم حوافز المهن الطبية، بالإضافة إلى حافز إضافى يبدأ من 175 جنيها حتى 400 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، لافته إلى أنه سيجرى تفعيل هذه الحوافز وحوافز الامتياز وحوافز العاملين بالقطاع الصحى للعام المالى الجديد يوليو 2022.