حفاظاً على سلامة المواطنين.. إزالة ٧ عقارات آيلة للسقوط بشمال الجيزة- صور وفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، من خلال حي شمال الجيزة، تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات ٤١ و ٤٣ بحارة الرضا بحي شمال الجيزة، حيث تم أعمال الإزالة بالكامل على مدار اليوم.

وبحسب بيان اليوم، انطلاقاً من حرص محافظة الجيزة على سلامة مواطنيها وفي إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعددا من العقارات الآيلة للسقوط والتي تمثل خطراً على السلامة العامة للمواطنين.

كما أزالت محافظة الجيزة، ٥ عقارات بحارة النور أرقام ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٩ وتمت أعمال الإزالة لتلك العقارات حفاظا على سلامة المواطنين.

وتواصل محافظة الجيزة، مجهودات إزالة العقارات الآيلة للسقوط استجابة لشكاوى المواطنين في ذلك الشأن وذلك فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات اللازمة لتلك المنشآت وتحديد الموقف الفني الملائم للعقار بما يضمن تحقيق عوامل الأمان حرصاً على سلامة المارة وعلى السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.