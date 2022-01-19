"الرقابة الصحية": تجديد تعيين حسام أبو ساطي مديراً تنفيذياً للهيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

وافق مجلس ادارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل على تجديد الثقة وتجديد تعيين الدكتور حسام عبده محمد أبو ساطي كمدير تنفيذي للهيئة لمدة عام آخر.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة الهيئة الذي أقيم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد استلام المقر، اليوم الأربعاء.

وأكد الدكتور أشرف اسماعيل، أن استكمال الهيكل التنظيمي للهيئة يسير وفقا للخطة الموضوعة وأنه يعد خطوة أساسية لاستكمال المهمة الأساسية التي أنشئت الهيئة من أجلها بموجب القانون رقم 2 لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتأمين الصحي الشامل وهي توكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية لجمهورية مصر العربية على كافة مستويات المنشآت الصحية.

شارك بالاجتماع د. اسلام ابو يوسف، نائب رئيس الهيئة، وكل من: د. نوران الغندور، د. سيد العقدة، د. احمد صفوت، د. خالد عمران، المستشار أيمن عبد الفتاح أعضاء مجلس ادارة الهيئة، والمستشار رامي أبو الفضل، المستشار القانوني للهيئة.

يذكر أن الدكتور حسام أبو ساطي تولى منصب المدير التنفيذي للهيئة في يناير ٢٠٢١ وهو حاصل على بكالوريوس طب وجراحة الأسنان من جامعة الإسكندرية عام 1991 ، إلى جانب دبلوم الجودة الشاملة من الجامعة الأمريكية في 2006، كما حصل على المرتبه الثالثه ببرنامج جامعة هارفارد الأمريكيه عام 2009 لتخليق قيادات تنفيذيه لوزارة الصحة المصرية.. وقبل ذلك، شغل الدكتور أبو ساطي منصب وكيل وزارة الصحة للاتصال السياسي والمجالس النيابيه بديوان عام وزارة الصحة عام 2018، كما شغل منصب وكيل وزارة الصحه بمحافظة الشرقية عام 2016، ومن قبل ذلك تولى منصب مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة ومدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بالقطاع العلاجي بوزارة الصحة ومدير المكتب الفني لمساعد وزير الصحة، فضلا عن حصوله على دورة الدراسات الأستراتيجية والأمن القومي من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.