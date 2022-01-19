تعرف على أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة بمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، مجموعة متنوعة من الإصدارات، استعدادا للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهي كالتالي: "متاهات.. استطلاعات في التاريخ النقدي للأفكار" من تأليف ريتشارد وولين ومن ترجمة محمد عناني، "التحدي الصيني: تشكيل اختيارات قوة ناهضة" من تأليف توماس جيه كريستنسن من ترجمة خالد الفيشاوي وأحمد زكي أحمد.

ومن سلسلة الإبداع القصصي، صدر، رواية "بعيدًا عن روما" من تأليف بابلو مونتويا من ترجمة جيهان أمين ورواية "ناجازاكي" من تأليف إيريك فاي، ترجمة سحر سمير يوسف.

كما صدر "تاريخ روسيا: من القبيلة إلى الأمة" من تأليف ليف غوميليوف وترجمة عاطف معتمد، سعد سيد خلف ووائل فهيم، "الحكومة الصالحة" تأليف بيير روزنفالون وترجمة نجوى حسن، "ابن اخي رامو" تأليف دنيس ديدرو وترجمة عبد الرشيد محمودي، "ما بعد التاريخ: الخيال التاريخي في أوروبا القرن التاسع عشر" لهايدن وايت ومن ترجمة شريف يونس، "الدليل الارشادي للخلايا الجذعية" من تأليف بول نوبيلفر وترجمة محمد حسونة ومراجعة وتقديم حسين ثابت، "المحتوى في علم الكلام: من التراث العربي اليهودي" ليوسف البصير وترجمة أحمد محمود هويدي، "المذهب الإنساني في الغرب" من تأليف عبد النور بيدار وترجمة فوزية العشماوي، "هل يمكن للعلم أن ينهي الحروب" من تأليف إيفرت كارل دولمال، وترجمة محمد حسونة، و"جغرافية السياسة في روسيا" من تأليف ألكسندر دوجين وترجمة عاطف معتمد، سعد خلف ووائل فهيم.