شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لا أولوية لأحد فى تعيين 30 ألف معلم.. والأفضلية لمن تتوافر بهم الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لن يتم تخصيص نسبة من مسابقة الـ" 30 ألف معلم المقرر الإعلان عن فتح باب التقديم لها خلال الفترة المقبلة، لأحد سبق وتم التعاقد معه بشكل مؤقت، قائلة: الأولوية لمن تتوافر لديهم الشروط والضوابط الخاصة بالمسابقة، مشيرة إلى أنها مسابقة عامة للجميع أن يتقدم طالما توافرت فيهم الشروط والتخصصات التى تحتاجها الوزارة لسد العجز.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".

ووجه الرئيس بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه.