شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 99% من حالات سرطان عنق الرحم بسبب عدوى فيروس الورم الحليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن حالات سرطان عنق الرحم من أكثر الفيروسات شيوعا من بين تلك التي تنتقل عن طريق الإتصال الجنسي وتابعت : 99 % من حالات سرطان عنق الرحم تكون بسبب العدوى بفيروس الورم الحليمى عالي الخطورة .

وقالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم إن الكشف المبكر عن الأورام يساهم في الشفاء من المرض بشكل سريع وتابعت : نوجة بضرورة الكشف المبكر عن المرض .

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يجب الإهتمام بالوعي الصحي والأسلوب الغذائى المتكامل بالإضافة إلى زيارة الطبيب علي فترات للفحص الشامل .

ومن جانبه، قال الدكتور محمد العزب الخبير في علاج أورام عنق الرحم، إن القيادة السياسية دفعت بحلم المصريين إلى الواقع في توفير رعاية صحية عبر منظومة التأمين الصحي الشامل التي تقدم أعلي مستوى من الرعاية، مشيرة إلي أن أورام عنق الرحم منتشرة بين السيدات المتزوجات أو حتي الفتيات وهو ما يتطلب وضع برنامج قومى لتوفير الخدمة حماية للسيدات من مضاعفاتة التي تفقدهم حلم الأمومة، مضيفا وتابع: فيروس hpv هو المسبب لسرطان عنق الرحم وله مجموعة من الأعراض ينبغي الكشف عنها للسيدات، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق حملة توعية كبيرة خلال الفترة المقبلة للتوعية بالمرض وطرق الكشف عنه.