شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تضع أسئلة امتحان الصفين الأول والثانى الثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المدارس الثانوى بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، حيث تم تكليف المعلمين بوضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول والانتهاء منها.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات أولى ثانوى، حيث تبدأ 22 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية، بينما يبدأ الطلاب اليوم السبت أداء الامتحان فى المواد التى لا تضاف للمجموع.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن الهدف الرئيسي من الامتحانات فى الثانوى العام هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.