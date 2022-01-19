شكرا لقرائتكم خبر عن 12 نصيحة للوقاية من كورونا فى المولات والتجمعات.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 1- يجب ارتداء الكمامة

2- استخدم المطهرات

3- احرص على التباعد البدنى مع الأشخاص

4- لا تلمس عينك وفمك أثناء التسوق

5- تجنب السلام بالأيدى والأحضان

6- ابتعد عن الأماكن المزدحمة

7- استخدم كارت الصرف الآلي

8- طهر دورة المياة قبل استخدامها

9- لا تجرب مستحضرات التجميل

10- لا تصطحب الأطفال وكبار السن

11- لا تلمسح الأسطح أثناء تواجدك بالمول

12- استخدم الأطباق البلاستيكية.