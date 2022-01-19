التموين: استمرار استقبال المتقدمين لمشروع "جمعيتي" لاستكمال المستندات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة ‏الداخلية ومدير مشروع جمعيتي، استقبال مديري المديريات بالمحافظات كل من تقدم ‏سابقًا بطلب للحصول على مشروع جمعيتي ضمن المرحلة الرابعة وطلبه ‏مسجل بقاعدة البيانات ضمن قوائم الانتظار.

وأوضح أن تعليمات وتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية لمديري المديريات هي تقديم كل الدعم ‏للمتقدمين في تلك المرحلة.

وأضاف مدير مشروع جمعيتي ومعاون ‏الوزير، أن وزير التموين وافق ‏منذ الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري على استقبال المديريات للمتقدمين السابقين ضمن المرحلة الرابعة والمسجلة طلباتهم ‏على قاعدة البيانات ضمن قوائم الانتظار ولم تتم معاينة طلباتهم حتى الآن، وأن تقديم المستندات المطلوبة مستمر حتى تاريخ 31-1-2022.

وطالب مدير المشروع ومعاون الوزير المتقدمين بتحضير حافظة مستندات وبها صور ‏من الأوراق والمستندات الآتية:‏

١- صورة من بطاقة الرقم القومي.

٢- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

٣- صورة ‏من الموقف التجنيدي بالنسبة للذكور.

٤- برنت تأمينات.

وأشار إلى أن كل الأوراق سيتم مراجعتها من جانب مسئولي المشروع بمديريات التموين، لبيان مدى استيفاء ‏المتقدم للشروط من عدمه، وشدد على عدم قيام المتقدمين بالقيام ‏بتأجير أي محال خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الكشوف النهائية ‏سيتم إعدادها بالمستوفين للشروط تمهيداً لقرار إجراء المعاينة المبدئية.