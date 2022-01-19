التموين: استمرار استقبال المتقدمين لمشروع "جمعيتي" لاستكمال المستندات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ومدير مشروع جمعيتي، استقبال مديري المديريات بالمحافظات كل من تقدم سابقًا بطلب للحصول على مشروع جمعيتي ضمن المرحلة الرابعة وطلبه مسجل بقاعدة البيانات ضمن قوائم الانتظار.
وأوضح أن تعليمات وتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لمديري المديريات هي تقديم كل الدعم للمتقدمين في تلك المرحلة.
وأضاف مدير مشروع جمعيتي ومعاون الوزير، أن وزير التموين وافق منذ الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري على استقبال المديريات للمتقدمين السابقين ضمن المرحلة الرابعة والمسجلة طلباتهم على قاعدة البيانات ضمن قوائم الانتظار ولم تتم معاينة طلباتهم حتى الآن، وأن تقديم المستندات المطلوبة مستمر حتى تاريخ 31-1-2022.
وطالب مدير المشروع ومعاون الوزير المتقدمين بتحضير حافظة مستندات وبها صور من الأوراق والمستندات الآتية:
١- صورة من بطاقة الرقم القومي.
٢- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.
٣- صورة من الموقف التجنيدي بالنسبة للذكور.
٤- برنت تأمينات.
وأشار إلى أن كل الأوراق سيتم مراجعتها من جانب مسئولي المشروع بمديريات التموين، لبيان مدى استيفاء المتقدم للشروط من عدمه، وشدد على عدم قيام المتقدمين بالقيام بتأجير أي محال خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الكشوف النهائية سيتم إعدادها بالمستوفين للشروط تمهيداً لقرار إجراء المعاينة المبدئية.