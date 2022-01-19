الطرح الجديد لشقق 2022.. تعرف على تفاصيل الحجز والشروط اللازمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تُجهز وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التي تناسب مختلف شرائح المجتمع، في إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، لتلبية رغبات المواطنين في تملك الوحدات الخاصة بهم، والتي تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة، حيث يعتبر الطرح المقبل هو الأول في 2022.

الوحدات التي سيتم طرحها جاهزة للتسليم، وكاملة التشطيب، ويدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، بفائدة 3%، كما سيكون هناك وحدات متوافقة مع 8%.

ويمكن التعرف على المشروعات التي سيتم طرحها من هنا:

طريقة التقديم :

يتم التقديم والحجز من خلال الموقع الإلكتروني عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان، حيث يتم سداد مبلغ جدية الحجز عبر بنك التعمير والإسكان ثم التقديم عبر الموقع خلال الفترة الأولى التي تحددها وزارة الاسكان، ثم تبدأ المرحلة الثانية من الحجز والتي تشمل الحجز الإلكتروني بالأسبقية.

وتتواجد كراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، ويمكن الاطلاع على أرقام العمارات والوحدات من خلال كراسة الشروط.

شروط الحجز:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وشخصًا طبيعيًا وليس شركة.

- ألا يقل السن عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

- لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان.

- تكون الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط؛ حيث لا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص للوحدة.

شروط خاصة بمبادرة التمويل العقاري:

- الدخل.. ألا يزيد للأعزب على 10 آلاف جنيه والمتزوج على 14 ألف جنيه.

- مدة التمويل 30 سنة بحد أقصى و7 سنوات بحد أدنى.

- عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة.

- يتم سداد 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.

- أما بالنسبة إلى الوحدات التي يزيد سعرها على 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه، فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

- كما يتم سداد 40% مقدم حجز لأصحاب المعاشات.

الأوراق المطلوبة

1 - ملء وتوقيع استمارة الحجز الموجودة بكراسة الشروط، ووصل سداد مقدم جدية الحجز.

2- صورة إثبات الشخصية.

3- شهادة بإثبات الدخل الشهري، وتتم اضافة دخل الزوجة إذا كانت تعمل.

4- يتم تقديم مستندات خاصة بالدخل الإضافي؛ سواء أكان عملاً إضافيًّا أم أملاكًا زراعية وعقارات أم أراضي أم معاشًا استثنائيًّا أم أية أوراق تثبت وجود دخل إضافي.

5- بالنسبة إلى أصحاب الأعمال الحرة، يتم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين الدخل الشهري أو السنوي، موضحًا بها مهنة المتقدم، بجانب صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية، لأصحاب المهن التجارية والحرفية.

6- صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

7 - إيصال مرفق حديث.

اقرأ أيضًا:

التمويل العقاري| لو عندك 60 سنة.. كيف تحصل على شقة ضمن مبادرة الـ3%؟

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/1/17/2159777

​