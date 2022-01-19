شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة تصل لتحت الصفر والمياه تتجمد بمناطق وسط سيناء وسانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت درجات الحرارة بمناطق وسط سيناء وسانت كاترين، انخفاضا فى درجات الحرارة سجلت من 1 إلى 6 درجات مئوية تحت الصفر .

وقال أهالى بمناطق وسط سيناء، أن المياه فى الأماكن المفتوحة وصلت لدرجة التجمد، وكونت طبقة ثلجية على سطحها، فيما غطت رؤوس الجبال والمرتفعات الجبلية بوسط وجنوب سيناء طبقات من الصقيع.

وشهدت مناطق شمال سيناء انخفاض شديد فى درجات الحرارة، مع هبوب رياح باردة خفيفة.

كانت شهدت محافظة شمال سيناء خلال ال24 ساعة الماضية هطول أمطار، ما بين خفيفة ومتوسطة على سواحلها الشمالية بمناطق بئر العبد والعريش والشيخ زويد، ولم تتسبب الأمطار فى اى حوادث، كما لم تتلق غرفة العمليات أى بلاغات.

وأكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن المحافظة فى وضع رفع درجة استعداد متواصل، مشيرا إلى أن غرفة العمليات تقوم بالتنسيق مع غرف عمليات فرعية في مجالس المدن والإدارات المركزية المعنية بمتابعة الموقف، وتتلقى الشكاوى وسرعة توجيهها لجهات الاختصاص لحلها.

واشار محافظ شمال سيناء ، أن معدات الأزمات وسيارات كسح المياه تم توزيعها في أماكن تجمعات المياه بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء لسحب المياه المتجمعة بالشوارع .

وفى بيان تحذيري وجهت محافظة شمال سيناء نداء لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أي لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، وعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.