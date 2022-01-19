شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل امتحانات الفصل الدراسى الأول اليوم بجميع المدارس.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعطل اليوم الأربعاء امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الصفوف الدراسية على مستوى الجمهورية بسبب إجازة عيد الغطاس للإخوة المسيحيين، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم منح الطلاب اليوم الأربعاء إجازة بسبب عيد الغطاس، موضحة أن الامتحانات يتم استئنافها الخميس 20 يناير.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه لا يوجد تعطيل للدراسة ولا تأجيل للامتحانات ولا تغيير في مواعيد إجازة منتصف العام، وتطبق الإجراءات الاحترازية بكل دقة وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان للوقاية من فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.