شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: 31 يناير آخر أيام التقدم على وظائف ليبيا بمرتبات تصل لـ20 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة القوى العاملة إن يوم الإثنين الموافق 31 يناير 2022 هو آخر أيام قبول طلبات المتقدمين على 37 فرصة عمل تضم 7 مهن فى المجال الطبى برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه مصرى، للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، مشيرة إلى أن ذلك ضمن الطلبية الثانية لاستقدام العمالة المصرية للعمل فى المجال الطبي بطرابلس، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا، لتنظيم وحماية دخول العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة فى إعادة إعمارها، وفى مشاريع عودة الحياة لطبيعتها.

وتضمنت المهن المطلوبة: 4 أطباء تخصص نساء وتوليد، وطبيب اختصاصي أشعة تشخيصية، و2 ممرض تخصص طوارئ وإسعاف، و5 ممرضات تخصص النساء والتوليد، و13 ممرضا تخصص جراحة، و10 ممرضين تخصص أطفال، و2 ممرضة تخصص قابلة قانونية.

وعلى الراغبين للعمل على هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص، وذلك بالدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج.

ويشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 3 إلى 10 سنوات، والسن من 25 إلى 37 سنة، ما عدا وظيفة طبيب تخصص نساء وتوليد، يشترط أن يكون عمر المتقدم من 38 إلى 50 سنة برواتب تتراوح بين 3500 إلى 4500 دينار ليبي، أى ما يعادل 15 ألفا و505 إلى 19 ألفا و935 جنيها مصريا تقريبا حسب الخبرة.