شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإسعافات الأولية وإجراءات الحماية فى حالة استنشاق الغاز بالمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث أحيانا تسرب غاز من محابس البوتاجاز والسخانات داخل الشقق السكنية، ويتسبب ذلك فى وقوع ضحايا ومصابين بسبب الاختناق نتيجة لتسريب غاز داخل شقتهم.. ومن المهم معرفة طرق إجراء الإسعافات الأولية وخطوات الحماية فى حالة استنشاق الغاز بالمنزل.

- فى حالة استنشاق رائحة الغاز فى البيت قم أولا بغلق محابس البوتاجاز والسخان، وكذلك محبس الغاز الرئيسى.

- التأكد من غلق الغاز من المقبض المتواجد على الماسورة أو بجانبها فى اتجاه عقارب الساعة.

ـ لا تستعمل مفاتيح الإضاءة أو الهاتف والأجهزة الكهربائية التي قد ينتج منها شرر كهربائى.

- لا تستخدم المراوح أو التكييف فى التهوية خلال وقت التسريب.

ـ قم بفتح الأبواب والنوافذ على مصراعيها للتهوية.

ـ فى حالة استمرار تسريب الغاز وعدم معرفة المصدر يجب الاتصال بشركة الغاز مباشرة

- التواجد خارج الشقة حتى التأكد من انتهاء التسريب تماما.

ـ مراجعة صيانة توصيلات البوتاجاز والسخان دوريا كل 3 أشهر للتأكد من سلامة الاستخدام.