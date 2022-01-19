شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تتيح خدمة حجز تذاكر قطارات النوم إلكترونيا.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت هيئة السكة الحديد خدمة حجز تذاكر قطارات النوم عبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت، وكذلك الموقع الإلكترونى للشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمة الفندقية التابعة للهيئة، وذلك بدلا من قصر الحجز عليها يدويا عبر مكاتب حجز قطارات النوم المتواجدة في المحطات الرئيسية، ونستعرض كيفية حجز تذاكر قطارات النوم إلكترونيا والهدف من هذا القرار خلال التقرير التالى:

1ـ الهدف من الخدمة الجديدة التيسير على المواطنين الراغبين في السفر عبر قطارات النوم.

2ـ يمكن لأى راكب الدخول إلى الموقع الإلكترونى الهيئة السكة الحديد أو الشركة التابعة لها والتوجه نحو القسم الخاص بحجز قطارات النوم.

3ـ بعد التوجه إلى القسم الخاص بحجز قطارات النوم يقوم الراكب بتحديد يوم السفر من جدول مواعيد القطارات واختيار القطار الراغب في السفر خلالها.

4ـ يقوم الراكب في الخطوة التالية بإدخال بياناته وعدد الأسّرة الراغب في حجزها وبيانات البطاقة الائتمانية البنكية التي سيتم دفع قيمة التذكرة من خلالها.

5ـ يشترط أن تكون بيانات الراكب صحيحة ومُحدَّثة وفق بطاقة الرقم القومى الخاصة به.

6ـ يمكن الحجز على قطارات النوم باستخدام كافة أنواع البطاقات الائتمانية البنكية.

7ـ سعر السرير فى الكابينة يختلف في حالة حجزه مفرد عن حجز الكابينة بالكامل.

8ـ يختلف سعر كل كابينة للمصريين عن الأجانب.

9ـ المصريون يدفعون بالجنيه المصري فيما يدفع الأجانب بالدولار.