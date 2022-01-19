شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": 70% من حالات كورونا أعراضها خفيفة ولا تحتاج إلى مستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر تشهد ارتفاعا في معدل إصابات كورونا، كما هو الحال في كل بلدان العالم، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالحصول على جرعات اللقاحات بما فيها الجرعة التعزيزية إذا مر على آخر جرعة 6 أشهر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc": "في جميع الأحوال يجب الالتزام بالتباعد الاجتماعي، واستخدام الكمامات المعتمدة والالتزام بالتهوية الجيدة، ومع هذا الارتفاع لا يوجد حالات كثيرة تستدعي دخول المستشفيات، وما قمنا به من استقصاء، وجدنا أن تقريبا 70% من الحالات الإيجابية أعراضها إما خفيفة أو لا يوجد بها أعراض".

وقال: "الانتشار السريع أمر غير مرغوب فيه، خصوصا بالنسبة لغير الملقيح وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية، لأن ذلك قد يؤدي للضغط على المستشفيات، التوصية الواضحة والصريحة هي الحصول على اللقاح، وفي حالة الشعور بأي أعراض على الشخص أن يتعامل على أنه مصاب كورونا، ويتابع حالته الصحية وارتفاع درجات الحرارة، وفي حالة صعوبة التنفس يتوجه إلى أقرب مستشفى".

وتابع: "مصر سباقة في توفير اللقاحات، ومصر خلال هذا الشهر سيكون لدينا أول عقار من العقارات مضادة للفيروسات التي وافقت عليها الجهات الطبية العالمية ومن بينها منظمة الصحة العالمية، وهي نقلة كبيرة في التعامل مع الانتشار الوبائي لكورونا".