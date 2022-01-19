"الباعة تركوا بضاعتهم وهربوا".. مصادرة 3 أطنان لحوم وداوجن فاسدة بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
شهد سوق الثلاثاء بمركز أوسيم شمال الجيزة واقعة غريبة انتهت بمصادرة 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة.
شن ضباط مباحث ومديرية التموين حملة تفتيشية مكبرة على سوق الثلاثاء بمشاركة لجنة الأغذية وإدارة الطب البيطري والبيئة والصحة.
فور وصول الحملة فر الباعة المتواجدين تاركين بضائعهم وكافه المنتجات التي يعرضونها لجمهور المستهلكين. وتبين بفحصها أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي وفاسدة بالكامل ومجهولة المصدر.
بلغ إجمالي المضبوطات ٣ أطنان لحوم ودواجن تعاني من تغير كامل في الصفات الطبيعية نتيجه فسادها منذ فترة زمنية، وكانت تباع بأسعار زهيدة للمواطنين.
جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.