باحث اقتصادى: رفع الحد الأدنى للأجور يستفيد منه 22 مليون مواطن بشكل مباشر

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شادى الباحث الاقتصادى بالمركز المصرى للفكر والدراسات، أن رفع الحد الأدنى للأجور يعد خطوة مهمة نحو مكافحة نواتج أزمة كورونا، بجانب المحافظة على معدلات النمو والتوظيف وبجانب مواجهة الفقر وتقليل معدلات الفقر.

وأضاف الباحث الاقتصادى بالمركز المصرى للفكر والدراسات ، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن رفع الحد ألأدنى للأجور يبعث برسالة للمواطنين تفيد بأن استمروا فى استهلاك وشراء السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد المصرى لاستكمال علميات نمو الاقتصادي.

وتابع الباحث الاقتصادى بالمركز المصرى للفكر والدراسات، أن رفع الحد الأدنى للأجور يستفيد منه 5.2 مليون موظف المخاطبين أو غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة، أى أن 22 مليون مواطن يستفيدون بشكل مباشر من زيادة الحد الأدنى للأجور، وستصب الزيارة في زيادة شراء منتجات من طعام وشراب وملابس وهذا سيؤدى إلى زيادة عجلة الإنتاج وبالتالي زيادة الربح لدى المصانع.