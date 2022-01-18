أول تعليق من نقابة "القطاع الخاص" على زيادة رواتب موظفي الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

رحبت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه لـ 2700 جنيه التي تشمل العاملين بالقطاع الحكومي الذين يقارب عددهم 5 ملايين عامل من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بأحكامه.

وطالب شعبان خليفة، رئيس النقابة، المجلس القومي للأجور للانعقاد والنظر في توجهات الرئيس لتطبيق تلك الزيادة على القطاع الخاص لأن المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003م المعمول به حتى الآن، استوجبت على المجلس القومي للأجور تطبيق ما توصل إليه مع قرار بتحريك الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه تماشيا مع توجهات الرئيس وتطبيقات للمادة 53 من الدستور المصري بعدم التمييز بين المواطنين في الجهاز الإداري بالدولة وقطاع الأعمال والمواطنين بالقطاع الخاص.

وقال خليفة، لمصراوي، إن هذه التوجهات تدل على أن القيادة السياسية تشعر بما يشعر به المواطن العادي محدودة الدخل من متطلبات الحياة لهوا ولأسرته لتواكب مبادرة الرئيس حياة كريمة وهذه الزيادة سيتم تطبيقها في أول يوليو المقبل اعتبارًا من بداية السنة المالية الجديدة 2022-2023.

وأشار خليفة، إلى أن توجيهات رئاسة الجمهورية تشمل أيضًا إقرار علاوة دورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وعلاوة خاصة بنسبة 13% للموظفين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

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