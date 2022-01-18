مفاجأة في ابتزاز قاصر لطبيب بأكتوبر.. الشاكي يتنازل: "المهم متكررهاش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مفاجأة حملتها التحقيقات في اتهام قاصر بابتزاز طبيب امتياز عراقي الجنسية وتهديده بنشر مقطع فاضح له بمدينة السادس من أكتوبر.

الشاكي توجه إلى سرايا النيابة العامة وتنازل عن المحضر بعد ضبط المتهمة بدعوى "لسه صغيرة متعرفش مصلحتها فين.. المهم متكررهاش".

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من مأمور قسم أول أكتوبر بحضور طبيب "يتبع مفوضية اللاجئين" يتهم فتاة بابتزازه بفيديو فاضح في أثناء ممارسته الجنس معها.

شكل اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث من ضباط البحث الجنائي للتأكد من صحة الواقعة وفح المشتبه بها.

تحريات المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، أكدت صحة الواقعة، وأن الطبيب اصطحب المشكو في حقها "16 سنة" إلى شقته وأقام معا علاقة غير شرعية مقابل مبلغ مالي إلا أنه أعدت هاتفها المحمول لتصويرهما معًا خلسة ومن ثم ابتزازه.

بعد مغادرتها الشقة، أخبرت الفتاة الطبيب العراقي بمضمون الفيديو بعد إرسال صورة له من المقطع "لو مدفعتش هفضحك على السوشيال ميديا".

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائدان إبراهيم حسن وأحمد راغب معاوني مباحث مباحث قسم أول أكتوبر من ضبط المتهم بمنطقة مساكن عثمان بدائرة قسم ثالث أكتوبر وبحيازتها هاتفها يحوي المقطع مبررة فعلتها "كنت عايزة أطلع منه بمصلحة".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة،إلى النيابة العامة للتحقيق.