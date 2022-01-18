شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فريق تجارب اللقاح المصرى: لم تظهر أعراض على المتطوعين سوى ألم وخز الإبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة عزمي، رئيس فريق التجارب السريرية على لقاح كورونا المصرى بالمركز القومى للبحوث، إن كل من حصل على اللقاح من المتطوعين فى التجارب الإكلينيكية، لم يشعروا بأعراض سوى وخز الإبرة، معلقا: "نفس اللى بيحصل مع أى حد لما يتعرض لقرص ناموسة أو أى حشرة، بيكون فى ألم وإحساس بالهرش".

وأضاف عزمي، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن اللقاح المصرى لا يؤثر على أى وظائف بالكبد أو أى أعضاء بالجسم، متابعا: "نحرص على اختيار أشخاص لم يتعرضوا للإصابة بكورونا ولم يتلقوا اللقاح عند التجارب الإكلينيكية، ويكون شخص بالغ فوق الـ18 عاما وأقل من 50 سنة، ولا يعانى أى أمراض مزمنة ولم يحصل على أدوية كورتيزون، لذلك نواجه صعوبة في العثور على هؤلاء الأشخاص".

وأكمل: "نوجه الدعوة لكل شخص للتطوع للحصول على اللقاح المصرى لمساعدتنا في ظهور اللقاح إلى النور سريعا بعد الانتهاء منه، ويجب أن يتوجه لنا على الفور، وهذا الأمر يجعل مصر قادرة على إنتاج اللقاحات حال ظهور أي أمراض أخرى في المستقبل".