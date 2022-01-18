شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات تاريخية للرئيس السيسى.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "قرارات تاريخية للرئيس السيسى.. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرار علاوتين.. تعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات.. ضم طب الأسنان والعالج الطبيعى والتمريض لقرار رفع مكافأة أطباء الأمتياز .

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