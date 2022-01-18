شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: قرار زيادة الحد الأدنى للأجور يفوق مميزات قانون العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد عيش، نائب رئيس اتحاد العمال، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، تأتى بمثابة رسائل يرسلها الرئيس السيسي بأن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح، وأن بشائر الجمهورية الجديدة بدأت تؤتى ثمارها للعمال، وأن الرئيس يشعر بمتاعب العمال والحالة الاقتصادية التى يشهدها العالم كله.

وأوضح عيش، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مميزات توجيهات الرئيس تفوق ما تم مناقشته فى تعديلات قانون العمل الجديد، حيث أن القانون الجارى تم إعداده وإصداره ومراجعته فى 2017، والرئيس الآن يقر زيادات جديدة فى 2022، وهو ما يؤكد اهتمام الرئيس بارتباط قراراته بالواقع الذى يعيشه العمال ومستقبلهم، ويستمع لمطالبهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى.