بعد سحبه من أمريكا.. هيئة الدواء تعلن موقف دواء "ميتفورمين" لعلاج السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر مسؤول بهيئة الدواء الأدوية، عن موقف الهيئة من قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" بسحب دواء "ميتفورمين" من الأسواق، وهو أحد العقاقير الشائعة لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني.

كانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أعلنت اكتشاف مستويات غير مقبولة من مادة "NDMA" المسببة للسرطان في دواء ميتفورمين.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن "هذا الأمر ليس جديدًا وسبق أن اتخذنا إجراءات مشددة حياله قبل ذلك، ولم يثبت وجود أي شوائب في المواد الخام الخاصة بالعقار والتي دخلت إلى مصر".

وأضاف المصدر: "قمنا بتحليل كافة المواد الخام التي دخلت إلى مصر ولم يكن بها مشكلة، ونعرف هذا الموضوع بالفعل، ولم توجد أي تحاليل خارج المستويات المعمول بها".

وكانت "FDA" قد أعلنت بالفعل عن ذلك في مايو عام 2020 للمرة الأولى، ومن ثم تمت عدة عمليات لسحبه من الأسواق، أولها في أكتوبر 2020، ثم نوفمبر 2020، ويناير 2021.

وعاد المصدر للتأكيد على أن العقار المتداول في مصر "سليم 100%".

وقال: "نستمر في إجراء التحاليل للمواد الخام والشوائب، ولو وجدنا أي تحاليل غير مطابقة للمواصفات سيتم إيقاف توزيعه على الفور".

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