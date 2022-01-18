ضبط محاسب نصب على 400 مواطن بزعم تملك وحدات سكنية بنظام "التايم شير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت مباحث الأموال العامة صاحب شركة ومحاسب نصبا على 400 مواطن بزعم تملك وحدات سكنية بنظام "التايم شير".

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مالك شركة للخدمات السياحية "محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا"، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى بإنشاء شركة الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وإيهام ضحاياه بالمراكز التجارية والمراكب السياحية ومحطات تموين السيارات المختلفة بفوزهم بجوائز عن طريق كوبونات السحب طالباً منهم الحضور إلى مقر الشركة وتسليمهم جوائز رخيصة الثمن ، ثم يزعم لهم بأن الشركة متعاقدة مع أحدى المنتجعات بإحدى المدن الساحلية ، ويمكنهم من التعاقد لشراء حصص ملكية فى ذلك المشروع ينتفع بها لمدة أسبوعين كل عام بنظام الملكية الجزئية "التايم شير" على خلاف الحقيقة .

وأكدت التحريات بأن المتهم تمكن من خلال ذلك بالإشتراك مع (محاسب بذات الشركة ، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية) من الإيقاع بالعديد من الضحايا والإستيلاء منهم على مبالغ مالية جراء ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى بمقر الشركة ، وبحوزته (22 عقد وهمى لبيع حصص عقارية بنظام "التايم شير" ببعض المدن الساحلية – كمية من المطبوعات تحوى صور العديد من الهدايا الكهربائية والإلكترونية الوهمية والتى يتم إيهام عملاء الشركة بضرورة دخولهم السحب عليها – كميات من المجلات الدعائية والكتالوجات تحوى صور لشواطئ ومنتجعات سياحية يستخدمها فى إيهام ضحاياه بأنها للوحدات محل التعاقد – 2 أكلاشيه تقرأ بصمتهما بإسم الشركة – كشوف مدون بها العديد من البيانات وأرقام الهواتف الخاصة بضحاياه) .

وبتكثيف التحريات تبين قيام المتهمين بالنصب والإحتيال على العديد من المواطنين تجاوز 400 عميل والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامى .

وبسؤال إثنين من المجنى عليهم قررا تعرضهما للنصب والإحتيال من قبل المتهمين والإستيلاء منهما على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامى.

وبمواجهة المتهم الثانى أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الأول وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.