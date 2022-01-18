ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على القائم على إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص"بالقليوبية لقيامه بالنصب والاحتيال على راغبى السفر للخارج بقصد الدراسة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول بنها ؛ بإنشاء كيان تعليمى "أكاديمية للدراسة بالخارج بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها ، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية ، بالإضافة إلى زعمه الحصول على الدكتوراه فى العديد من المجالات ، والإعلان على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكالة رسمية للعديد من الجامعات الأجنبية بالعديد من دول العالم "خلافاً للحقيقة" والتحصل على على مبالغ مالية نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن إستهداف وضبط المتهم ، وبتفتيش مقر الكيان التعليمى أمكن ضبط (عدد من جوازات السفر لأشخاص مختلفة – أكلاشيه يحمل إسم الأكاديمية المشار إليها – مجموعة من المستندات الخاصة راغبى السفر للخارج بقصد الدراسة – مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية – مبالغ مالية عملات "وطنية وأجنبية" – 3 هواتف محمولة) .

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.