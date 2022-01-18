ضبط كيان تعليمى وهمى بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة القائم على إدارة كيان وهمى بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستكمال دراستهم بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة بإنشاء كيان وهمى للدراسة بالخارج كائن بدائرة قسم شرطة المعادى ، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية .

كما أعلن خلال شبكة الإنترنت بأن الأكاديمية حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية "خلافاً للحقيقة" ومن خلال ذلك النشاط يتحصل على مبالغ مالية من كل طالب .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الأكاديمية ، وبحوزته (عدد من العقود بين الأكاديمية والطلاب الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية والتى تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج من جامعات أجنبية- أكلاشيه تقرأ بصمته إسم الأكاديمية المشار إليها يستخدم فى مهر العقود والأوراق الخاصة بها- مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج بقصد الدراسة – 2 دفتر إيصال إستلام نقدية تفيد تلقى المتهم مبالغ مالية من الدارسين – مبالغ مالية "أجنبية – محلية" من متحصلات نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.