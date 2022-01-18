شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يطلع على تفاصيل مشروع إنشاء مصنع للضمادات الطبية عالية الجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على التفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء مصنع للضمادات الطبية عالية الجودة، وذلك بالشراكة مع الخبرة الكندية، ووفق أعلى المواصفات الدولية المعتمدة، وذلك للمساهمة في تغطية الاحتياجات المحلية ذات الصلة.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بمضاعفة القدرة الإنتاجية المقترحة للمشروع بما يساعد لاحقاً على التصدير للخارج.

