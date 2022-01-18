شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة بالتبادل للعاملين بجامعة عين شمس اعتبارا من الغد لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس قرارا بمنح العاملين بالإدارة العامة بالجامعة ووحدات الجامعة المختلفة إجازة بالتبادل على دفعتين، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جامعه عين شمس لمواجهه جائحة فيروس كورونا.

الدفعة الأولى اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 19/1/2022 حتى يوم الثلاثاء 25/1/2022.

والدفعة الثانية اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 26/1/2022، حتى يوم الثلاثاء الموافق 1/2/2022.

ويستثنى من هذا القرار كل من القائمين على أعمال الامتحانات بالكليات ( مراقبين - أعمال كنترول وخلافه )، شبكة المعلومات الجامعية ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات.

كما أوضح القرار أنه علي عمداء الكليات اتخاذ ما يرونه مناسب نحو وضع النظام الذي يتناسب مع طبيعة العمل بالكلية، بما لا يخل بالعملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب، والسادة أعضاء هيئة التدريس.