محامي حنين حسام: تغريم 4 شهود 5 آلاف جنيه بقضية الاتجار بالبشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قال المحامي حسين البقار، دفاع فتاة "تيك توك" إن محكمة الجنايات غرَّمت 4 شهود لم يحضروا جلسة اليوم الثلاثاء 5 آلاف جنيه.

وأضاف أن الشهود في القضية 6 استمعت المحكمة لاثنين خلال جلسة اليوم، ونفوا تسهيلها عملهن في الأعمال المنافية للآداب.

قررت الدائرة الخامسة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة فتاة "تيك توك" حنين حسام بقضية الاتجار بالبشر، لجلسة 21 فبراير، لاستكمال سماع الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري، هاني شحاته.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، عاقبت حنين حسام بالسجن 10 سنوات غيابيًا وتغريمها 200 ألف جنيه في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل.

واتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن الطفلتين "م. س" و"ح. و"، واللتان لم يتجاوزا الـ18 من العمر، وأخريات بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي"، يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة، بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة استغلت الطفلتين المذكورتين استغلالًا تجاريًا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التي تجني من خلالها عائدًا نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.