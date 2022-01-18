استخراج شخص احتجز داخل مصعد عقار بمساكن الفردوس بأكتوبر

تبين احتجاز شخص داخل مصعد العقار رقم 647 أمام دريم لاند، وأمكن استخراجه بحالة جيدة.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة يفيد باحتجاز شخص داخل مصعد بمساكن الفردوس.

نجحت فرق الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالجيزة في استخراج شخص احتجز داخل مصعد بأكتوبر.

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية