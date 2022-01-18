إشادات دولية واسعة بالنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد مُنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة إشادات دولية واسعة من زعماء ورؤساء الحكومات والمسؤولين بمختلف أنحاء العالم، الذي انطلقت فعالياته بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونخبة من رؤساء وقادة العالم والشخصيات البارزة المؤثرة خلال الفترة (10 - 13) يناير بمدينة شرم الشيخ وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار جائحة كورونا(كوفيد-19).

وذكرت إدارة منتدي شباب العالم- فى تقرير صحفي اليوم الثلاثاء- أنه فى إطار التقدير العالمي لمنتدى شباب العالم، نوه رئيس مالطا جورج فيلا بالمنتدى باعتباره من أهم الفعاليات الشبابية العالمية لا سيما بالوضع الحالي القاتم الذي تمر به الإنسانية، واصفًا إياه بأنه مثال رائع لكيفية المواجهة العالمية للأزمات التي تواجه البشرية من خلال حوار شامل ومتنوع.

ومن جانبه، أثنى رئيس جمهورية كولومبيا إيفان دوك ماركيز على منتدى شباب العالم، داعيًا القادة إلى العمل للدفاع عن الشباب وحياة هذه الأجيال، فبدون ذلك لن نبني الحاضر والمستقبل".

ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، منتدى شباب العالم بأنه فرصة هائلة لتغذية الكثير من الأفكار وخلق مستقبل أكثر أمنًا وصحة، مشددًا على ضرورة عمل الحكومات على بناء الشباب من أجل أن يلعبوا دورا محوريًا في مجتمعاتهم.

فيما أكدت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشئون الشباب جاياثما ويكراماناياكي، أن المنتدى يعمل على نشر السلام والتناغم بين الشباب من مختلف الدول، موجهة الشكر لمصر على دعوتها للمشاركة، موضحة أن جزءًا كبيرًا من مهمتها تقوم على جعل الأمم المتحدة أكثر قربًا للشباب والعكس.

وبدوره، قال رئيس جمهورية رومانيا كلاوس يوهانيس إن منتدى شباب العالم بات عنصرًا مهمًا في حركة الشباب العالمية؛ لأنه يمنح الشباب مسارًا مهمًا للمشاركة كجيل فتي، فهم يواجهون العواقب الوخيمة التي أدت إليها الجائحة، وينبغي أن نكون على يقين أن الشباب هم المستقبل ونحن ندرك تمامًا الدور الفاعل الذي يلعبه الشباب في صياغة تنمية مجتمعاتنا، وفي الاستجابة إلى التحديات الجارية

ومن جانبه، أكد رئيس وزراء تنزانيا قاسم ماجاليو دعمه لمنتدى شباب العالم لكي يكون منصة مستدامة من أجل الاستماع إلى كافة الرؤى ولينخرط الشباب في السياسات وجعل عالمنا أفضل، مضيفا أن النسخ الثلاث الماضية من المنتدى تطرقت إلى القضايا التي تهم العالم وكيفية إشراك الشباب في مواجهته.

ووصف ميجيل أنخيل موراتينوس، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة للتحالف من أجل الحضارات، المنتدى بأنه فرصة ذهبية استثنائية للحوار، مشيدًا بتنظيم الدورة الرابعة لهذا العام ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ساعدت الجميع على الحوار التفاعلي.

وأضاف: "أن زيارة شرم الشيخ لحظة خاصة بالنسبة لي، أدعوها مدينة السلام، وزرتها في عدة مناسبات، ودائما كانت تلعب دورًا فاعلًا لدفع عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين"، موضحًا أن منتدى شباب العالم جمع صناع القرار من الكبار مع الشباب، في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة للفهم، منوهًا بأن الجائحة كان لها عواقب مالية واقتصادية وثقافية ونتائج تكنولوجية وإنسانية.

فيما قالت هنريتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" - خلال كلمة مُسجلة تم بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي لليونيسف - " نيابة عن المنظمة أهنئ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2021"، وتابعت: "أتمنى لكم منتدى مثمرا وناجحا".

ومن جهتها، أعربت وزيرة الدولة لشؤون الشباب الإماراتية شما المزروعي عن تقديرها للمشاركة ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى شباب العالم، قائلة: "نحن هنا في منتدى شباب العالم لنزرع الأمل مجددًا.. الأمل شيء أساسي لمواجهة كل التحديات".

وأضافت: "سعيدة للتواجد بين أهلنا ووطنا الثاني مصر ونتفق أننا نتحرك تجاه مصر بالعاطفة قبل أي اعتبار آخر فهي بالنسبة لنا جميعًا (القلب)"، مستشهدة بمقولة مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "نهضة مصر هي نهضة الأمة العربية".

ومن جانبه، وجه سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة جوناثان كوهين الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوته للمشاركة في الحلقة النقاشية "إنذار للإنسانية وأمل جديد" بمنتدى شباب العالم، معربا عن إعجابه بحماس الشباب.

ومن جهته، قال نائب رئيس رابطة الشباب الصيني فورجين بانج إنّ مصر دولة عزيزة ومُهمة بالنسبة لبلاده، مؤكّدًا أن منتدى شباب العالم لعب دورًا محوريًّا لتعزيز الشباب بمختلف دول العالم وتبادل الخبرات المتعلقة بتنمية الشباب من خلال توافق وإجماع عالمي كأولوية قصوى لتحقيق أهداف التنمية التي تعتمد على جهود الشباب.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.​