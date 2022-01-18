شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: مصر استعادت نفوذها الإقليمى والدولى فى عهد الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، إن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، استطاعت أن تستعيد نفوذها على المستويين الإقليمى والدولى، لافتا إلى أن الخبراء كانوا يرون أن مصر بحاجة إلى 20 عامًا حتى تنهض، إلا أن ما فعلته مصر فاق الخيال، فتغلبت على الإرهاب، وحققت نجاحًا اقتصاديًا، ونفذت مشروعات قومية، لم تتوقف حتى الآن، ولا مع أزمة فيروس كورونا التى اجتاحت العالم.

وأضاف الكاتب الصحفى القصاص خلال حواره فى برنامج "المانيفستو"، الذى يقدمه الإعلامي أحمد الطاهرى على الراديو 9090، اليوم الثلاثاء، أن مصر بنت نفوذها باحترام شديد، دون أن تعتدى على أحد، أو تتدخل فى شؤؤن أحد، وهو ما ساعدها على أن تمنع تنفيذ مخططات خارجية كان من شأنها تدمير المنطقة، مشيدا بجهود الدولة فى منع تقسيم ليبيا، مؤكدًا أن مصر قوة عسكرية كبيرة جدا، ومع ذلك لم تهدد أحدا، ورفعت شعار: "الشركة والتعاون بدلا من الصدام والخلاف".

وأشار الكاتب الصحفى أكرم القصاص، إلى جهود مصر أيضًا فى احترام حقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوفير حياة صحية أفضل من خلال المبادرات التى تنفذها الدولة وأبرزها 100 مليون صحة، وأيضا فى التعليم، وتوفير المدارس، وتطوير المنظومة التعليمية والصحية وغيرها.

وقال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، إن مصر حققت خلال الفترة الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، إنجازات متعددة فى كافة المستويات، موضحا أنه لم تتوقف الأعمال فيها لحظة، بسبب فيروس كورونا، كما حدث فى بعض الدول، مشيرا إلى جهود مصر فى التعامل مع الأزمة، والتى واجهت تشكيكا فى البداية، ثم أشاد الجميع بعبقريتها.

وتابع رئيس تحرير الخليج 365: هناك سرعة فى تنفيذ المشروعات فى عهد الرئيس السيسى، مؤكدًا أنه فى العقود الماضية كان يوضع "حجر الأساس للمشروع" ويظل لسنوات حتى يتم تنفيذه، متابعًا: "كان فيه أجيال بتتولد وتموت ولسه المشروع لم يتم البدء فيه" على عكس ما يحدث اليوم.

وتحدث الكاتب الصحفى عن منتدى شباب العالم، ودروه الكبير فى إعطاء زخم لبعض القضايا، مثل "التغيرات المناخية" التى حرص الرئيس السيسى على تسليط الضوء عليها، بعد تحدثه باسم مصر وإفريقيا، فى قمة "جلاسكو".