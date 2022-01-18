شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف طرق الحصول على المناعة من أوميكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن تقوية مناعة المواطنين للوقاية من عدوى متحور أوميكرون، من خلال الحرص على تطعيم كورونا، بالإضافة إلى الحرص على التلقيح بالجرعة التنشيطية الثالثة للقاح.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اللقاح آمن وفعال ويصرف مجانا لكل المواطنين وتابعت: يوجد نقاط ثابتة منتشرة للحصول علي لقاح كورونا، بينا يتوفر نقاط متحركة لتسجيل المواطنين واعطائهم اللقاح بالمجان.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.