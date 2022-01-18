شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن محطة مترو عدلى منصور الأكبر فى الشرق الأوسط وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصنف محطة عدلى منصور باعتبارها أكبر محطة في الشرق الأوسط وأفريقيا لخدمة نقل الركاب عبر ومترو الأنفاق والسكة الحديد والقطار الكهربائى، ويقدم اليوم أهم 8 معلومات عن هذه المحطة خلال التقرير التالى:

يقدم الخليج 365 في 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن محطة عدلى منصور التي تم إدخالها الخدمة منذ أسابيع ضمن محطات الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو.

1ـ عدلي منصور تمثل نهاية الخط الثالث للمتر وبداية انطلاق القطار الكهربائى الواصل إلى العاصمة الإدارية والعاشر من رمضان.

2ـ تضم 5 محطات مترو أنفاق وقطار كهربائى وسكة حديد وأتوبيس ترددى وسوبر جيت.

3ـ تشهد بداية انطلاق خط سكة حديد القاهرة ـ السويس.

4ـ تضم أولى محطة الأتوبيس الترددى الواصل إلى مطار القاهرة.

5ـ يجاور محطة عدلى منصور ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدان وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا لصيانة قطارات المترو.

6ـ تم افتتاح وتشغيل محطة المترو وجارى استكمال إنشاء وتنفيذ باقى محطاتها.

7ـ محطة عدلى منصور ليست مجرد محطة عادية إنما مجمع محطات.

8ـ مقامة على مساحة 15 فدان.