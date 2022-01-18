شكرا لقرائتكم خبر عن غداً انخفاض بالحرارة وأمطار على الوجه البحرى والصغرى بالعاصمة 7 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاضا بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة.