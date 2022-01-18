شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للامتحانات" يحدد مواصفات اختبار الأحياء للصفين الأول والثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية في مادة الأحياء، لامتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام، حيث حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مواصفات امتحان مادة الاحياء للصف الأول الثانوي.

وأوضح المركز القومى للامتحانات، أنه بالنسبة لامتحان الصف الأول الثانوى يتم تخصيص 50% من الامتحان للمستويات المعرفية بمجموع 10 درجات، و40% من الامتحان للمستويات المعرفية (التطبيق) بمجموع 8 درجات، و10% من الامتحان للمستويات المعرفية (التحليل) بمجموع درجتين، وضع 70% من الامتحان أسئلة اختيار من المتعدد بمجموع درجات 14 درجة، و30% أسئلة مقالية قصيرة بمجموع درجات 6.

وبالنسبة لامتحان مادة الأحياء لطلاب الصف الثاني الثانوى، تكون مقسمة بواقع 40% من الامتحان المستويات المعرفية (الفهم) بمجموع 12 درجة، و40 % المستويات المعرفية (التطبيق) بمجموع 12 درجات، و20% من الامتحان للمستويات المعرفية (التحليل) بمجموع 6 درجات، مع وضع 70% من الامتحان أسئلة اختيار من المتعدد بمجموع درجات 21 درجة، 30% أسئلة مقالية قصيرة، بمجموع درجات 9 درجات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات أولى ثانوى، حيث تبدأ 22 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية، بينما يبدأ الطلاب اليوم السبت أداء الامتحان فى المواد التى لا تضاف للمجموع.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن الهدف الرئيسي من الامتحانات فى الثانوى العام هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.