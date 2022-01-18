سفير مصر ببلجراد يلتقى رئيس صربيا ورئيسة الوزراء ووزير الخارجية للتوديع

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القاهرة - سامية سيد - التقى سفير مصر فى بلجراد "عمرو الجويلي" في ثلاثة لقاءات منفصلة بكل من رئيس جمهورية صربيا "ألكسندر فوتشيتش"، ورئيسة الوزراء "أنا برنابيتش"، ووزير الخارجية "نيكولا سيلاكوفيتش"، للتوديع بمناسبة انتهاء فتره عمله.



سفير مصر لدى بلجراد يلتقى رئيسة وزراء صربيا

وصرح الجويلى أن رئيس صربيا وجه في البيان الصحفى الصادر عقب اللقاء التهنئة لقيادة وشعب مصر على المشروعات التنموية الكبرى الجاري إنجازها معرباً عن تطلعهم لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى في صربيا في المستقبل القريب.

كما عبر البيان عن التقدير لتمثيل مصر الدبلوماسي المتمتع بخبرة كبيرة والعديد من الأفكار والمبادرات، مما أدى إلى تقارب أكبر بين البلدين موجهاً الشكر على ذلك الإسهام في دفع العلاقات الثنائية قُدماً وتحقيق التعاون في مختلف المجالات.

وأضاف سفير مصر في بلجراد أن رئيسة وزراء صربيا عبرت من جهتها في بيانها الصحفي عن امتنانها للتعاون الناجح بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين آخذة في الازدياد في العديد من المجالات، وخاصة الزراعة والسياحة والرعاية الصحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والتعليم والبحث العلمي.



سفير مصر لدى بلجراد يلتقى وزير خارجية صربيا

ومن جانبه، نوّه وزير خارجية صربيا بالعلاقات القوية بين البلدين، مبرزاً أنه تربطهما قرون من الصداقة، وبالأخص على المستوى الشعبي باعتبار الدولتين من مؤسسي حركة عدم الانحياز، مضيفاً أن صربيا ومصر لديهما إمكانات كبيرة لتكثيف التعاون الاقتصادي، ومتطلعاً لعقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية.