شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات مرورية لتنفيذ كوبرى يربط الدائرى فى الاتجاه القادم من القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ كوبرى سيارات يربط الطريق الدائرى فى الإتجاه القادم من مناطق القاهرة الجديدة بالطريق خلف منطقة المعادى سيتى سنتر ماراً أعلى الطريق الدائرى وبديلاً عن إتجاه الحركة بنفق كارفور، الأمر الذى يتطلب غلق الطريق خلف منطقة المعادى سيتى سنتر وذلك للبدء فى تنفيذ أعمال الجسات الإستكشافية للقواعد الخرسانية، على أن يتم ذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 18/1/2022 حتى انتهاء الأعمال.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.