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سفيرة مصر فى داكار تسلم شحنة مساعدات طبية مصرية لوزير الصحة السنغالى

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القاهرة - سامية سيد - قامت السفيرة نهى خضر، سفيرة جمهورية مصر العربية في داكار، بتسليم شحنة مساعدات طبية مُقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية إلى وزير الصحة والعمل الاجتماعى السنغالى لمساعدة الحكومة السنغالية على مواجهة انتشار جائحة .

هذا، وأكدت السفيرة المصرية خلال مراسم تسليم المساعدات على عمق العلاقات الأخوية بين مصر والسنغال، كما أشارت إلى دعم مصر المستمر لخطة السنغال لدعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية.

ومن جانبه، تقدم وزير الصحة السنغالي Abdoulaye Diouf SARR بالشكر إلى مصر على هذه المبادرة الطيبة، مؤكداً على ضرورة التعاون بين كافة الدول للخروج من هذه الأزمة الراهنة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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