شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء وتمريض.. فرص عمل بليبيا بمرتبات تصل لـ20 ألف جنيه.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة القوى العاملة، قبول طلبات الراغبين فى التقدم على 37 فرصة عمل تضم 7 مهن فى المجال الطبى برواتب تصل إلي 20 ألف جنيه مصري، للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، فى ثانى طلبية لاستقدام العمالة المصرية للمشاركة فى عمليات إعادة إعمار طرابلس.

وتضم فرص العمل:

1- (4) أطباء تخصص نساء وتوليد.

2- طبيب اختصاصى أشعة تشخيصية.

3- ( 2 ) ممرض تخصص طوارئ وإسعاف.

4- ( 5 ) ممرضات تخصص النساء والتوليد.

5- ( 13 ) ممرض تخصص جراحة.

6- ( 10 ) ممرض تخصص أطفال.

7- ( 2 ) ممرضة تخصص قابلة قانونية .

ويشترط للتقديم على هذه الوظائف:

1- أن يكون لدى المتقدم خبرة من 3 إلى 10سنوات.

2- السن من 25 إلى 37 سنة، عدا وظيفة طبيب تخصص نساء وتوليد، يشترط أن يكون عمر المتقدم من 38 إلى 50 سنة.

وعلى الراغبين في تسجيل بياناتهم لهذه الفرص الدخول على موقع الوزارة ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على اللينك التالى :

https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob