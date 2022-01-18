شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن توفير مراجعة فى اللغة العربية للصفين الأول والثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الصف الأول، بمتابعة البث المباشر لمراجعة مادة اللغة العربية غدا الأربعاء 19 يناير الجارى 3 عصرا على حصص مصر، كما سيتم توفير مراجعة لطلاب الصف الثانى الثانوى الخميس 20 يناير الجارى فى الرابعة عصرا على حصص مصر، ويمكن للطلاب كتابة التعليقات للإجابة عنها أثناء البث، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر لها أن تنطلق 22 يناير الجارى.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات أولى ثانوى، حيث تبدأ 22 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية، بينما يبدأ الطلاب اليوم السبت أداء الامتحان فى المواد التى لا تضاف للمجموع.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن الهدف الرئيسي من الامتحانات فى الثانوى العام هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.