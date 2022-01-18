بدء مؤتمر "الدولية للأورام" بمشاركة 12 جمعية طبية عالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى عريشة:

بدأ منذ قليل مؤتمر الإعلان عن المؤتمر الدولي الرابع عشر للجميعة الدولية للأورام، بمشاركة 12 جمعية عالمية من بينها الامريكية للأورام "اسكو"، والأوروبية للأورام النسائية، والجمعية الأفريقية للأورام "أورتك"، والأوروبية لعلاج الأورام.

والمؤتمر يجيئ للإعلان عن الجديد في علاج الأورام والخطوط الإرشادية العالمية الجديدة في علاج الأورام والتشخيص الجيني والعلاج المشخصن.

ويشارك في المؤتمر، الدكتور هشام الغزالى، أستاذ علاج الأورام بكلية طب جامعة عين شمس ورئيس الجمعية الدولية لأورام الثدي وأورام النساء والعلاج المناعي، والدكتور ياسر عبد القادر، أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني، والدكتور ماجد أبوسعدة، أستاذ أمراض النساء وأورام النساء بكلية طب جامعة عين شمس، والدكتور مصطفى الشاذلي، أستاذ أمراض الصدرية بقصر العيني ومدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي للعزل.