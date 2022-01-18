القوى العاملة: تعيين 1383 شابا وتوفير فرص عمل في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، تعيين 1383 شابًّا من مختلف المؤهلات، منهم 4 "قادرون باختلاف"، في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل".

وبلغ عدد المسجلين بمكاتب التشغيل، حسب بيان اليوم الثلاثاء، 2749 شاباً؛ منهم 31 "قادرون باختلاف"، وتوفير 370 فرصة عمل، فضلاً عن استخراج 1053 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن المديرية صرفت منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً بإجمالي 635 ألفاً و272 جنيهًا لـ1546 عاملاً من المسجلين؛ منها 541 ألفاً و500 جنيه لـ 761 عاملاً كرعاية اجتماعية، وصرف 111 ألفاً و772 جنيهًا للرعاية الصحية لـ 785 عاملًا من المسجلين بالمديرية.

وأشار حسام طلبة، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازاتها خلال ديسمبر الماضي، إلى أنه تم التفتيش العمالي على 570 منشأة، وعمل 14 حملة تفتيش شامل، أسفرت عن تحرير 54 محضراً عمالياً، من خلال مفتشي العمل، وعمل ندوتين توعية للعاملين، فضلاً عن تلقى 12 شكوى عمالية، تم تسوية 3 منها ودياً، وتحويل 5 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 4 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

وقامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 156 منشأة، في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها؛ حفاظاً على صحتهم.