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من الابتدائي حتى الثانوي.. التعليم تتيح اشتراك الطلاب في المسابقات العلمية الدولية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تدشين المسابقات العلمية الدولية، (مسابقة كانجارو العالمية للرياضيات Kangaroo Math لموسم 2022، والأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية HIPPO لموسم 2022).

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إتاحة كل الفرص لطلاب المدارس والمقامات بمستواهم من خلال الاحتكاك والتنافس دوليًّا في المواد التعليمية؛ مثل (الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية)، والذي يحقق التنافسية العالمية التي تستهدفها رؤية مصر 2030.

ويعد الاشتراك بالمسابقة متاح لجميع المدارس (خاص وقومي وحكومي ودولي ومدارس النيل)، والطلاب من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، حسب خطاب صادر عن وزارة التربية والتعليم، للمديريات التعليمية.

وشددت الوزارة على المدارس الراغبة في الاشتراك ومعرفة كل التفاصيل وشروط الاشتراك والتسجيل وتعليمات ونماذج اختبارات المسابقات من خلال الموقع الرسمي.

ووجهت وزارة التربية والتعليم المديرياتِ التعليمية، بالتنبيه على جميع المدارس على مستوى الجمهورية، بالإعلان عن المسابقات بجميع المدارس المشار إليها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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