وزارة البيئة تعلن استلام 4 وحدات "بيوجاز" بمحافظة الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، استلام أربع وحدات البيوجاز في الفيوم، ضمن مشروع إنشاء 15 وحدة بيوجاز بقرى المحافظة وذلك بالتعاون مع جمعية روح الحياة وبتمويل من برنامج المنح الصغيرة وتنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بتطوير صعيد مصر لتصبح قرى نموذجية توفر للمواطن حياة كريمة وتراعي الأبعاد البيئية ومعايير الاستدامة.

وأكدت وزيرة البيئة، في بيان، الثلاثاء، أن وحدات البيوجاز هي نموذج مبسط لفكر الاقتصاد الدوار الذي يسعى العالم لتحقيقه، إذ تهدف تكنولوجيا البيوجاز لنشر فكر مختلف في التعامل مع روث الحيوانات والمخلفات الزراعية في الاستفادة منهم في إنتاج طاقة نظيفة آمنة مستدامة وتحقيق شراكة حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم العمل البيئي، فوحدة البيوجاز المنزلية توفر طاقة توازي 2 أنبوبة بوتاجاز شهريا وسماد عضوي يكفي لتسميد 3 أفدنة طوال العام مما يعد نموذجا مبسطا للتنمية المستدامة بتحقيق مردود بيئي واقتصادي واجتماعي تقدمه مصر للعالم من قلب الريف.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المشروع يحقق مردودا آخر على المستوى الوطني والدولي وهو التصدي لآثار التغيرات المناخية، بالتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي ستنتج من حرق المخلفات، والتي وفر هذا المشروع طريقة آمنة للتخلص منها.

وبناء على توجيهات وزيرة البيئة بمتابعة أعمال الإنشاءات لوحدات البيوجاز بمختلف محافظات الصعيد، زار فريق من مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة محافظات: (الفيوم -المنيا- سوهاج- الأقصر)، تفقد خلالها عددا من مشروعات إنشاء وحدات البيوجاز التي يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الجهات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.