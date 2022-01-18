ضبط 21 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وقطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي.

استهدفت الحملة، دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 21 متهمًا، بحوزتهم 10 قطع سلاح ناري وأبيض، 20 قضية اتجار في المواد المخدرة.

ونفذت الحملة، 7764 حكم قضائي متنوع وضبط 3 متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.